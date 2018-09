Harde strijd tegen spoorloper

Werklieden zijn in opdracht van ProRail bezig met het beveiligen van het spoor, om spoorlopen en zelfmoordpogingen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Utrecht - Voor het eerst in vijf jaar is het aantal verstoringen door spoorlopers gedaald. In de eerste zes maanden met 8 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van ProRail.