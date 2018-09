Veertien jaar geleden startte apothekersorganisatie KNMP met het in kaart brengen van medicijnen die niet of moeilijk leverbaar waren. De zogenoemde Farmanco-lijst, die inmiddels openbaar is via de website farmanco.knmp.nl, meldt sindsdien medicatie die landelijk gedurende minimaal twee weken niet verkrijgbaar is bij de circa tweeduizend openbare apotheken in het land.