Waterpret op eigen risico

De meeste respondenten vinden dan ook dat er bij plassen, meren, kanalen en rivieren geen (extra) strandwachten nodig zijn om te letten op peuters, kleuters en jongeren, die de gevaren van open water vaak helemaal niet zien. De vraag voor surveillances dringt zich op nu in korte tijd twee jonge kinderen zijn verdronken in open water.

De meerderheid wil geen (extra) toezicht, maar de bezoekers van plassen, meren, rivieren en kanalen moeten wel gewezen worden op de risico’s. „Als gemeenten meren openstellen voor publiek, moeten er ook borden worden geplaatst met waarschuwingen. En er moeten ook openingstijden bij vermeld worden”, laat een deelnemer weten. „Eigenlijk van de gekke dat dit nodig is, al deze regels in Nederland maar het kan blijkbaar niet anders.”

Sommigen zijn ook geen voorstander van zwemmen in rivieren en kanalen omdat deze wateren zeer gevaarlijk kunnen zijn met verraderlijke stromingen, draaikolken en plotselinge dieptes. Zo meent een deelnemer: „Kanalen en rivieren moeten direct verboden worden als zwemwater en daarop moeten fikse boetes worden ingesteld. Dat is geen zwemwater.”

Nederland, waterland luidt het gezegde. Vele generaties hebben in de vorige eeuw zwemdiploma’s gehaald op de lagere school, toen het schoolzwemmen nog verplicht was. Dat besef dat ons land waterrijk is en kinderen al in een vroeg stadium geleerd moet worden om zich te kunnen redden in het water, moet terug, menen de meesten. „Ze kunnen zeker beginnen met schoolzwemmen terug te brengen. Daarnaast moeten ouders en kinderen geconfronteerd worden met de gevaren van zwemmen in open water”, bepleit iemand fel.

Slechts één op de acht wil dat er strandwachten komen bij open water dat druk wordt bezocht. Gemeenten zouden bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op mensen van de vrijwillige reddingsbrigades. „Toezicht invoeren, desnoods met vrijwilligers”, raadt een voorstander aan. „De veiligheid op en rond zwemwater, c.q. zwemplekken waar geen toezicht is, moet verbeterd worden”, valt een ander bij. Zes op de tien deelnemers stellen dat het gebruik van zwembandjes bij jonge kinderen verplicht moet worden. Hoewel het gevaar van schijnveiligheid op de loer ligt, denkt menigeen toch dat hiermee kinderen niet zo snel kopje onder zullen gaan en dat bij problemen kinderen nog om hulp kunnen roepen.

Maar anderen zijn mordicus tegen alle verplichtingen. „Het moet niet erger worden met die verbodencultuur" oftewel de betutteling van het volk”.

Ondanks alle maatregelen kunnen er toch (fatale) incidenten voorkomen, weten de deelnemers. „Je kunt onmogelijk alles in de gaten houden”, verzucht iemand. Ook omstandigheden spelen een rol: „Open water is ook niet helder zoals in een zwembad waardoor een toezichthouder weinig kan zien.”

Met of zonder toezicht, wie gaat zwemmen, of dat nu in open water, zee of zwembad is, doet dat op eigen risico, vindt de overgrote meerderheid.