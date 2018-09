De bootwerker van nu is een slimme babe

De Rotterdamse haven zindert van de innovaties. Vooral de groei van lng is spectaculair en daarmee kan het gebruik van zware stookolie worden teruggedrongen. „In 2020 hebben we ten minste tien lng-bunkerboten.” Ⓒ AEROVISTA

Waar is toch die Rotterdamse bootwerker gebleven, die altijd zijn klauwen uit de mouwen moest steken? Die bestaat niet meer. De bootwerker van nu zit achter een beeldscherm om containers volautomatisch te laden en lossen met robotkranen en zelfrijdende voertuigen. Kolen en olie, lang de kurk waarop de haven dreef, zitten in het verdomhoekje. „We zijn keihard bezig om een omslag te maken naar schone energie.”De Rotterdamse haven is de laatste decennia al drastisch veranderd. Toen was het voornamelijk stukgoed (balen, kratten), waar spierkracht voor nodig was. Wie nu op de Tweede Maasvlakte bij de containerterminals komt, ziet een heel ander beeld. Chaos en krioelende mensen hebben plaatsgemaakt voor orde en kades waar alleen de kranen en wagentjes bewegen.