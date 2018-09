Onno Hoes pleit voor meer menselijkheid jegens zwakkeren

Onno Hoes voor het levensgrote schilderij dat voor hem de maatschappij verbeeldt. „Naar mijn gevoel is de maatschappij verhard. En de tolerantie voor zwakkeren neemt af.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Van huis uit kreeg Onno Hoes mee dat mensen zich vanzelfsprekend over de zwakken van de samenleving ontfermen. „Zat mijn moeder anderhalf uur lang iemand moed in te praten, aten wij aangebrande aardappelen.” Met het manifest Oog voor Elkaar hoopt Hoes iets van dat gevoel terug te winnen in de maatschappij.