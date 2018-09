Vlissingen brengt ode aan de laatste filmgodin: Sophia Loren

Sophia Loren, Italian actress, wearing a blue dress with a red belt, reclining on a sun lounger, circa 1960. (Photo by Silver Screen Collection/Getty Images) Ⓒ Foto Getty

Met haar voluptueuze vormen, donkere manen en een zwoele blik die brand kon stichten, was Sophia Loren het Europese antwoord op Marilyn Monroe. Morgen doet deze levende filmlegende Vlissingen aan om op Film by the Sea een Grand Acting Award in ontvangst te nemen.