’Duurzame landbouw vraagt meer inzet Schouten’

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) tijdens een debat. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De toekomstvisie op de landbouw die minister Carola Schouten zaterdag heeft gepresenteerd, is door organisaties als Milieudefensie, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds over het algemeen positief ontvangen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat een einde wordt gemaakt aan verspilling in de landbouw en vindt dat mensen bereid moeten zijn meer te betalen voor hun eten. Belangenorganisaties willen dat Schouten het niet bij woorden alleen laat, maar nu doorpakt.