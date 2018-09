Nazi-symbolen: taboe of bestuderen waard?

LINK:nazi-symbolen-taboe-dit-zeggen-anderen

Een vertaling van Mein Kampf ligt vrijelijk in de winkels en dit weekend is de Muur van Mussert te bezichtigen tijdens de Open Monumentendagen. „Het is tijd dat we ons verdiepen in de daders uit de Tweede Wereldoorlog en hun motieven”, betoogt Annemiek Gringold van Het Joods Cultureel Kwartier. Voorzitter Ronnie Eisenmann van het CIDI heeft serieuze bedenkingen.