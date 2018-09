’Een pijnlijke, maar helende confrontatie’

Annemiek Gringold

Wanneer we praten over de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust dan staan voor mij de ervaringen van de slachtoffers voorop, en niet die van de daders. Daarnaast is het onze taak om de vervolgden op een waardige manier te herdenken. Maar nu we wat verder af staan van de Holocaust wordt het ook belangrijk om ons te verdiepen in hoe het zover kon komen. Hoe kwamen die daders tot hun wandaden? En hoe kregen zij vrijwel een heel volk mee met hun waanideeën? Wat kunnen wij daar nu van leren? Daarvoor zijn in mijn visie zowel de uitgifte van Hitlers Mein Kampf als het behouden en openstellen van de Muur van Mussert van belang.