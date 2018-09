Howick en Lili vermist, weggelopen bij grootouders

Voogdijinstelling Nidos zegt verrast te zijn door de actie van Lili en Howick. „We weten niet waar ze zijn. Het ligt nu in de handen van de politie”, aldus een woordvoerster. Volgens het Nidos was het de bedoeling dat het tweetal aan het einde van de ochtend uit Nederland zou vertrekken.

Vrijdag waagde advocaat Flip Schüller namens de kinderen nog een laatste poging om uitzetting van de tieners te voorkomen. De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft de verzoeken die waren ingediend in hun zaak vrijdagavond afgewezen. Er zijn volgens de rechter geen redenen waarom de uitzetting naar Armenië niet kan doorgaan. Er zijn immers afspraken gemaakt over onderdak, scholing en geld.

Advocaat Flip Schüller had als laatste strohalm actie ondernomen, omdat het volgens hem niet goed gaat met de moeder.

Sinds de aankomst van het gezin in Nederland, zijn er meerdere pogingen gedaan om asiel te krijgen. De moeder van Howick en Lili werd vorig jaar al uitgezet naar Armenië.

Medewerking

Afgelopen week werd duidelijk dat de moeder van de kinderen haar verzet vanuit Armenië had gestaakt. Ze werkt vanuit Armenië mee om ervoor te zorgen dat haar kinderen een goede plek krijgen.

Eerder weigerde moeder Armina alle hulp. Maar dat is nu veranderd, laat voogdij-instelling Nidos weten. „We zijn nu bij Armina in Jerevan om te kijken waar de kinderen kunnen gaan wonen”, laat een woordvoerder weten.

Ondergedoken

Vorige week zaterdag doken Howick en Lili ook al onder. De moeder schreef toen dat haar kinderen op een ’veilige plek’ waren waar ze met andere kinderen spelen. „Ze zijn nu weg van de angst en paniek.”

Enkele dagen later waren de kinderen weer terecht.

