Gasten coronahotel Tenerife vervelen zich op dag 2 van 14 in quarantaine al te pletter

„Het gaat goed, maar we vervelen ons enorm”, zegt de Brit Christopher Betts vanuit het H10 Costa Adeje Palace Hotel. Hij had zich iets heel anders voorgesteld van zijn dikverdiende zonvakantie. „We kunnen bijna nergens heen. We zitten alleen op onze kamer en mogen heel soms naar het restaurant voor een kopje koffie of thee.” Ook over de informatievoorziening is de Brit niet erg te spreken. „Sinds ze gisteren onze temperatuur hebben opgenomen, hebben we niets meer gehoord.” De man uit Leicestershire (Centraal-Engeland) zegt de tijd de doden met tv-kijken en internetten.

Dinsdagochtend vond Christopher na het ontwaken een briefje dat onder zijn hoteldeur was geschoven. De mededeling in vijf talen: binnen blijven in verband met het bij Italiaanse toeristen aangetroffen coronavirus. In hetzelfde hotel zit ook het Nederlanse stel Ad Elissen en zijn vrouw Marijke. Ook zij lieten al aan De Telegraaf weten dat hun dag vooral bestaat uit ’zitten en hangen’. De quarantaine duurt zeker twee weken, bevestigen de lokale autoriteiten.

De opgesloten toeristen hopen in de loop van woensdag of donderdag even naar buiten te mogen voor een bezoekje aan het zwembad of de tuin rond het luxueuze complex. „Een luchtje scheppen zou fijn zijn.”

Buiten het hotel staan agenten met mondkapjes. Media verzamelen zich rond het gebouw om een glimp op te vangen van de gestrande toeristen die zich af en toe op het balkon wagen. De toeristen krijgen twee keer per dag een papieren zak met eten op hun kamer gebracht. Mensen die medicijnen nodig hebben, krijgen die ook aangeleverd.

Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken verblijven 23 Nederlanders in het hotel. Een dag eerder meldde het ministerie nog dat er 13 landgenoten in het hotel zaten. Bij geen van hen is besmetting met het coronavirus vastgesteld.