Mariniers nemen afscheid van terminaal zieke vrouw

Een aantal oud-mariniers van de Dutch Marines Rowing Challenge roeien in twee dagen van Vlissingen naar Rotterdam om geld in te zamelen voor collega’s met een post traumatisch stress syndroom (PTSS). Tijdens de loodzware tocht passeerden de sloepen de woonplaats van de ernstig zieke echtgenote van een van de roeiers.

Ⓒ Telegraaf

In Hellevoetsluis werd een laatste saluut gegeven aan Tineke Bechtum. Dat leidde op de kade en in de sloepen tot veel emoties. De vrouw plaatste later op Facebook een dankbetuiging.

De oud-mariniers hopen vandaag rond 15.00 uur te arriveren in de haven van Rotterdam om de wereldhavendagen luister bij te zetten. Vier politiemensen roeien als morele steun mee, omdat ook bij de politie veel agenten aan PTSS lijden.