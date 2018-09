Ilse de Lange: Hij zorgt voor de rust, ik zorg voor de peper!

Jij bent al sinds jaar en dag met je vriend Bart. Hoe lang precies?

,,Twintig jaar! We gaan gelijk op met mijn eerste album World Of Hurt, waarvan ik dit jaar het twintigjarig jubileum vier. Dat is de helft van mijn leven. Bart speelt mee in mijn eigen band en in The Common Linnets, maar is daarnaast ook heel betrokken bij mijn carrière door mee te denken over plannen en strategieën en zo.

Waardevol, want hij is heel creatief. Werk en privé zijn bij ons een mengelmoes zonder duidelijke grens ertussen. Maar we houden dit al twintig jaar goed, dus volgens mij werkt het wel.”

Hoe hou je die balans tussen werk en ontspanning?

,,Door te zorgen dat ik het thuis fantastisch heb; dat is mijn rustpunt. Ik heb wat dat betreft een vrij overzichtelijk leven. Geen enorme hordes vrienden, maar een klein clubje waar ik tijdens mijn werk én in mijn vrije tijd mee omga. Heel gestructureerd.

Verder heb ik een fijn huis met veel privacy. Het is belangrijk om soms ‘uit’ te kunnen staan. Al is het maar een half uurtje buiten zitten met een kop koffie voordat ik naar The Voice-studio moet.

Daarnaast ben ik iemand die gewoon graag bezig is. Ik hou van mijn werk, vind het nog steeds raar om het zo te noemen: ik zeg nog altijd ‘ik ga spelen’, want zo voelt het ook. Natuurlijk, ik heb dagen waarop ik voor pampus op de bank lig en niet vooruit te branden ben, daar geef ik dan aan toe. Daar speelt Bart ook een rol in.”

Hoe dan?

,,Als hij ziet dat ik er vermoeid uitzie of als een razende tornado weer van alles aan het ondernemen ben, zegt hij dingen als: ‘Wel zeggen als het te veel wordt, hè?’ Het zit gewoon in mijn DNA, ik heb dat van mijn moeder die op haar 77e nog steeds niet graag stilzit.”

Helpt het feit dat je geen kinderen hebt bij het hooghouden van alle ballen?

,,Ik denk inderdaad dat dat de zaken had veranderd. Ik weet niet hoe, want die ervaring heb ik niet, maar dan heb je een heel ander leven dan dit van Bart en mij. Nu kunnen we op de bonnefooi zeggen: ‘Het wordt snertweer hier, we gaan de komende vier dagen maar eens ergens op een eiland zitten.’”

Hoe vullen Bart en jij elkaar aan?

,,Bart is veel rustiger en nadenkender. Hij heeft een hekel aan in de kijker staan, voelt zich daar uiterst ongemakkelijk bij. Hij is leuk om naar te kijken als drummer, heel animerend: een grote lach met baard. Maar verder wil hij anoniem zijn.

Hij heeft totaal geen behoefte aan op de foto gaan of interviews doen. Dat zegt hij weleens: ‘Ik ben blij dat jij het leuk vindt, maar ik vind het verschrikkelijk.’ Daarin vullen we elkaar dus erg aan. Hij is mijn rustpunt en ik af en toe zijn aanjager, want ik zeg dingen als: ‘Heb je dat nu nog niet gedaan?’ En: ‘Bel nou even met je moeder.’ Haha, Bart zorgt voor de rust, ik zorg voor de peper!”

Het hele interview lees je in VROUW Magazine dit weekend.