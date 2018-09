Vrouw zwaargewond na poging tegenhouden inbreker

Ⓒ News United

Hengelo - Een vrouw is zaterdagochtend zwaargewond geraakt bij een poging een inbreker te overmeesteren. Rond half 7 ’s ochtends zagen de bewoners van een woning in Hengelo een man op hun erf, die bezig was met een inbraak. De bewoners, vader, moeder en zoon, probeerden de inbreker gezamenlijk te overmeesteren.