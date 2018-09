Nidos was bij Lili en Howick

Dat bevestigt woordvoerder Elsbeth Faber van het Nidos. „Het is niet wenselijk voor kinderen om ze in een detentiecentrum te plaatsen voor uitzetting”, vertelt de zegsvrouw. „En ook is er geen bewaking geweest. Ook dat is, gezien de situatie, niet wenselijk. Het zijn kinderen.” Toch was het Nidos aanwezig in het huis van de grootouders, waar de twee verbleven. Een of meerdere medewerkers, daarover kan Faber geen uitspraak doen, hadden deze situatie moeten voorkomen. Dat is niet gelukt.

De kinderen verdwenen in elk geval tijdens een moment van onoplettendheid. „Er was op dat moment sprake van commotie in het huis en toen zijn de kinderen weggegaan.”

De politie is naar de kinderen op zoek, bevestigt de woordvoerder van verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers. Het Nidos regelt de uitzetting van de kinderen en had hen naar Schiphol moeten brengen. In Armenië zijn ook mensen van de voogdij-instelling aanwezig om de opvang daar zo goed mogelijk te regelen.

Vrijdag waagde advocaat Flip Schüller namens de kinderen nog een laatste poging om uitzetting van de tieners te voorkomen. De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft de verzoeken die waren ingediend in hun zaak vrijdagavond afgewezen. Er zijn volgens de rechter geen redenen waarom de uitzetting naar Armenië niet kan doorgaan. Er zijn immers afspraken gemaakt over onderdak, scholing en geld.

Advocaat Flip Schüller had als laatste strohalm actie ondernomen, omdat het volgens hem niet goed gaat met de moeder.

Sinds de aankomst van het gezin in Nederland, zijn er meerdere pogingen gedaan om asiel te krijgen. De moeder van Howick en Lili werd vorig jaar al uitgezet naar Armenië.

Wat is er allemaal gebeurd waardoor deze zaak nu al meer dan tien jaar voortsleept? Lees het hier:

Bekijk ook: Uitzetting Lili en Howick speelt al tien jaar