Uitzetting Lili en Howick speelt al tien jaar

Gisteravond was het nog de bedoeling dat de kinderen van twaalf en dertien vandaag Nederland zouden verlaten, nadat de hoogste bestuursrechter van ons land zich over de zaak had gebogen. Wat is er allemaal gebeurd waardoor deze zaak nu al meer dan tien jaar voortsleept?

Het is eind 2007 als Lili en Howick, dan twee en drie jaar oud, zich met hun moeder melden in Nederland. De twee zijn geboren in Rusland en de moeder zou een Azerbeidjaanse afkomst hebben terwijl de vader, die uit beeld is, Armeniër zou zijn. Dat gemengde ’huwelijk’ zou voor gevaar zorgen in thuisland Armenië, omdat dat niet wordt geaccepteerd. Al enkele maanden later, inmiddels tien jaar geleden, krijgt de moeder te horen dat haar aanvraag is afgewezen en dat ze toch echt met de peuters weg moet. En dan begint de lange molen waarmee Armina haar kinderen in de situatie brengt waarin ze nu zitten.

Er volgen beroepen, beslissingen van het IND worden aangevochten en er worden talloze nieuwe procedures gestart. De situatie van de kinderen wordt per dag schrijnender, omdat hangende een nieuwe procedure de asielzoeker mag blijven. En als er ’nieuwe feiten’ zijn, zal een dossier telkens opnieuw worden bekeken. De moeder gooit het op gezondheidsproblemen, waardoor ze de procedure weer een tijd rekt. In 2010 wordt ook dat verwijt afgewezen, en dan blijken er plots geen geboorteaktes te zijn van de kinderen. Later blijkt dat moeder Armina valse namen heeft gebruikt bij de aanvraag van reisdocumenten: weer vertraging. Ondertussen ’verhollandsen’ de kinderen steeds verder. Voor kinderen als Howick en Lili, die buiten hun schuld te ’vernederlandst’ zijn om terug te keren, wordt in 2013 het kinderpardon ingevoerd. Voorwaarde voor zo’n kinderpardon is echter dat er wordt meegewerkt aan terugkeer. En juist dat willen de kinderen, en moeder Armina, niet. Ook mag de procedure niet getraineerd worden. En juist dat doet moeder Armina, willens en wetens, meerdere malen.

Inmiddels is het 2017 als het gezin dan toch écht wordt uitgezet. Echter: op de dag dat moeder Armina het vliegtuig pakt, zijn de kinderen ’uit logeren’. Waar er drie vliegtickets naar Armenië zijn, stapt moeder alleen in het vliegtuig en laat ze Howick en Lili achter. Het gezin verscheurd, en de kinderen in een nieuwe procedure. En in mei van dit jaar gaat de kogel door de kerk, en moeten de kinderen achter hun moeder aan, naar Armenië. De advocaat van de twee start een nieuwe procedure, en dat lijkt – op dat moment – de laatste. Ook de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, oordeelt dat er voor de kinderen in Armenië een veilige situatie is. Lili en Howick maken zich klaar voor vertrek – al duiken ze eerst nog enkele dagen onder.

Er gaat weer een volgende fase in. Er worden eisen gesteld aan een vertrek van de kinderen. Zo moeten ze goed en veilig onderdak hebben, en moeten ze gezien hun leeftijd naar een ’geschikte’ school. Die eisen worden door de Raad voor de Kinderbescherming meegegeven. Wat de Raad onder een ’geschikte’ school verstaat is geheim. Daarom is het verhaal van de moeder, die alleen scholen zou kunnen vinden die in het Armeens lesgeven – wat Lili en Howick dus niet spreken – niet te staven. Voogdij-instelling Nidos is inmiddels al een behoorlijke tijd aanwezig in Armenië om de zaken zo goed mogelijk te regelen. Of ze vandaag al een geschikte school hebben gevonden, is nog onbekend.

Na een week vol demonstraties en BN’ers die zich uitspreken, vindt advocaat Flip Schüller van de kinderen de avond voor vertrek nog een strohalm. Er gebeurt precies wat er al eerder gebeurde: er zijn ’nieuwe feiten’ in het dossier waardoor er weer een procedure kan worden opgestart. Moeder Armina moet namelijk opgenomen worden in een kliniek, en kan daardoor langer dan verwacht niet voor de kinderen zorgen, waardoor Lili en Howick langer in een weeshuis zouden moeten blijven. Vrijdagavond laat wordt ook dit verweer afgeschoten. De kinderen krijgen te horen dat de uitzetting doorgaat, terwijl belangrijke kabinetsleden een feestje in Den Haag bezoeken. Het komt ze op internet op veel kritiek te staan.

Vandaag zou de dag zijn dat de kinderen, onder begeleiding van het Nidos, dan toch eindelijk het vliegtuig zouden pakken naar Armenië. Het land waar ze nog nooit zijn geweest, maar van meer dan een half dozijn rechters die de procedure hebben gevolgd naartoe moeten. Een uitzetting die toch weer niet doorgaat, omdat staatssecretaris Harbers besloot dat de kinderen in Nederland mogen blijven.

