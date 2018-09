Zware aanvallen Syrisch leger op Idlib

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

DAMASCUS - Samen met bondgenoot Rusland heeft Syrië zaterdag zware luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de provincie Idlib. Die geldt als de laatste grote enclave die nog in handen is van opstandelingen tegen president Bashar al-Assad. Het Observatorium voor Mensenrechten meldde dat zeker vier mensen zijn gedood.