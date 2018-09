Ook joodse zaak doelwit bij protesten Chemnitz: eigenaar gewond

CHEMNITZ - Bij protesten van nationalisten tegen immigratie in Chemnitz in het oosten van Duitsland is bijna twee weken geleden ook een joods restaurant belaagd. De krant Die Welt meldde zaterdag dat op 27 augustus ’s avonds tien neonazi’s stenen, flessen en een afgezaagde stalen pijp naar het restaurant gooiden.