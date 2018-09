Nederlandse rechercheurs helpen mee in zaak vermiste Kamphuis

Wanneer de rechercheurs precies vertrekken, wil een woordvoerder van de politie niet kwijt. Ook wordt niet bekendgemaakt wat ze precies hopen te kunnen toevoegen aan het werk dat de Noorse politie doet.

Intussen nemen de zorgen onder Arjens familie en vrienden met de dag toe. „Ik had echt gedacht dat hij intussen wel gevonden zou zijn”, zegt goede vriendin Ancilla van de Leest. „Het is nu 18 dagen geleden dat hij verdween. Dat is een behoorlijke tijd om vermist te zijn.”

Bekijk ook: Speciaal team ingezet bij zoektocht naar Kamphuis

Bekijk ook: Teken van leven van Arjen Kamphuis

De 47-jarige Amsterdammer is sinds 20 augustus vermist in Noorwegen. Hij werd volgens de Noorse politie voor het laatst gezien in de plaats Bodø.

Kamphuis is een ervaren hiker. „We vermoeden dat hij daar in de regio is gaan hiken. Het is een bekende hikingspot, met heel ruig terrein. In het verleden heeft hij daar ook veel gewandeld”, zegt een vriendin van Kamphuis. De Noorse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf.