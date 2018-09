Weggelopen Lili en Howick mogen in Nederland blijven

Howick en Lili liepen weg vanaf een adres in Wijchen, maar zijn inmiddels weer terecht.

„In de zaak van de kinderen Lily en Howick heeft de Nederlandse overheid samen met de Armeense autoriteiten alles gedaan wat mocht worden verwacht om een solide opvang in Armenië te regelen. Armenië is een veilig land waar de kinderen met hun moeder kunnen worden herenigd”, aldus het ministerie.

’Veiligheid niet gewaarborgd’

„Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven.”

De twee kinderen zouden zaterdag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag weggelopen vanaf een adres het Gelderse Wijchen. Zij waren op dat moment volgens de politie bij hun grootouders, waar ook een medewerker van de voogdij-instelling Nidos aanwezig was. Volgens een woordvoerster van Nidos verdwenen de kinderen bij een moment van onoplettendheid. „Er was op dat moment sprake van commotie in het huis en toen zijn de kinderen weggegaan.” De politie riep de hulp van burgers in in de zoektocht naar Lili en Howick uit zorg over de veiligheid en het welzijn van de kinderen van twaalf en dertien.

Afgewezen

De Armeense moeder kwam in 2007 naar Nederland met de twee kinderen, toen nog peuters. Al enkele maanden later, inmiddels tien jaar geleden, kreeg de moeder te horen dat haar aanvraag is afgewezen en dat ze toch echt met de peuters weg moest. En toen begon de lange molen waarmee Armina haar kinderen in de situatie heeft gebracht waarin ze nu zitten. Er volgden beroepen, beslissingen van het IND werden aangevochten en er worden talloze nieuwe procedures gestart. Daarmee traineerde de moeder de procedure meerdere malen.

In 2017 moest het gezin toch écht wordt uitgezet. Echter: op de dag dat moeder Armina het vliegtuig pakte, waren de kinderen ’uit logeren’. Ze liet Howick en Lili achter. Het gezin was verscheurd, en de kinderen kwamen in een nieuwe procedure. En in mei van dit jaar ging de kogel door de kerk, en moesten de kinderen achter hun moeder aan, naar Armenië. De advocaat van de twee startte echter nog een nieuwe procedure, en dat leek – op dat moment – de laatste. Ook de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, oordeelde vervolgens dat er voor de kinderen in Armenië een veilige situatie is.

Goede afspraken

Vrijdagavond laat wees de voorzieningenrechter in Amsterdam een laatste verzoek om uitstel van de uitzetting naar Armenië af. Volgens de rechter waren goede afspraken gemaakt over onderdak, scholing en geld. De advocaten hadden het verzoek bij de rechtbank ingediend omdat het niet goed zou gaan met de moeder (die al naar Armenië is uitgezet) die daardoor niet voor de kinderen zou kunnen zorgen. Lili en Howick namen vannacht, vlak voor uitzetting, echter de benen. Daarop besloot de staatssecretaris zaterdagmiddag dat ze toch mogen blijven.

Lili en Howick wonen in Amersfoort en gingen daar naar school.

Bekijk ook: Politie roept hulp burgers in bij zoektocht naar Lili en Howick

Kinderombudsvrouw ’ongelooflijk blij’

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is „ongelooflijk blij” dat de kinderen Lili en Howick in Nederland mogen blijven. „Niet alleen voor Howick en Lili, die hier in Nederland thuishoren, maar ook voor Nederland. De kinderrechten en het welzijn van kinderen hebben uiteindelijk overwonnen”, zo stelt ze in een verklaring.

Kalverboer zei onlangs dat „hele fundamentele rechten van kinderen” geschonden zouden zijn geweest als de uitzetting was doorgezet.

Ze zegt zich te blijven inzetten „voor een migratiebeleid waarin kinderrechten centraal staan.” Ze noemt het onacceptabel dat in Nederland nog steeds kinderen na tien jaar uitgezet kunnen worden en pleit voor een beter terugkeerbeleid, met korte procedures en een goede voorbereiding op terugkeer.

Bekijk ook: Uitzetting Lili en Howick speelt al tien jaar