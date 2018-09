Bijna elke Nederlander is in het buitenland weleens voor Duitser uitgemaakt. Wanneer je op een terras de menukaart vraagt, is er altijd wel een ober die vraagt: ,,Deutsch?" ,,Néé, niet Deutsch - Dutch!" Dat verschil vindt iedereen marginaal. Iedereen, behalve wij. Geen idee waar dat door komt. Duitsland is een ongelooflijk mooi land met een fabelhafter variëteit aan natuur. Ze hebben een hoogtechnologische economie en zijn koploper met alles wat groen, duurzaam en öko is. Minus de sjoemeldiesel, uiteraard. En toch denk ik dat wij Nederlanders meer op Scandinaviërs lijken dan op Duitsers. Of misschien wíllen we daarop lijken.

Jiskefet

We kopen allemaal boeken over het hippe Deense hygge (de Deense variant van de Nederlandse begrippen gezelligheid en knusheid, red.) en we willen leuk meedoen met het Zweedse lagom ('bijna perfect', 'precies zo goed/veel als het zou moeten zijn'..., red.) maar het Duitse gemütlich? Dat klinkt toch net iets te veel naar skihut. Feit is: Duitsers zijn… anders. Ik heb als model veel gewerkt in Duitsland en dat is me altijd prima bevallen. Ik verdiende er meer dan in Parijs en Milaan, en alles was er tiptop geregeld. Maar je moest wel één ding goed begrijpen: Duitsers zijn hiërarchisch. De baas of de opdrachtgever is Herr of Frau, en getutoyeerd wordt er nauwelijks.

Dat is even wennen voor Nederlanders, want wij zijn egalitair - op het absurde af. Een deskundige? Die heeft ook maar een mening. En de politie? Ah joh, die pet past ons allemaal. Maar als je eenmaal begrijpt dat Duitsers in rangen en standen denken, kun je prima zaken met ze doen. Ja is ja, nee is nee, en als je met ze samenwerkt, komen ze altijd hun afspraken na. En niemand begrijpt dit, maar ik vind de Duitse taal vaak erg geestig. Onbedoeld misschien, vanwege het hoge Jiskefet-gehalte, maar toch.

Liefdesverdriet

In Duitsland heten bekende mensen de Promis en de jetset noemen ze de Schickimicki. Wanneer je uit liefdesverdriet een paar kilo aankomt, noemen ze dat Kummerspeck. Een totale chaos is een Kuddelmuddel, en het stemmetje in je hoofd dat je aanzet tot luiheid, zuipen of overeten heet je Innerer Schweinehund. Een woord dat je tegenwoordig bijna iedere dag ziet terugkomen in de Duitse media is Shitstorm: dat is wanneer iemand veel kritiek krijgt online.

Het heeft onlangs zelfs (tot verbazing van Engelstalige landen waar je shit liever niet hardop zegt) het officiële Duitse woordenboek gehaald, en wordt ook door Merkel gebezigd. Het tegenovergestelde is een Candystorm: dan wordt een Promi juist overladen met complimenten. Duitsers doen graag modern: zo dragen ze bij voorkeur zeer aanwezige statementbrillen. in opvallende kleuren. Maar hoe vooruitstrevend ze ook zijn, er is één oeroud ding dat nog altijd huizenhoog bovenaan staat: de onovertroffen Duitse worst. Bratwurst, Currywurst, Frankfurter - ik vind het allemaal even lekker. En ze hebben er zelfs een spreekwoord van: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.

