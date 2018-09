’Niet wegkijken van nazi-praktijken!’

Maar wees wel voorzichtig, waarschuwt Henk1000: „Zolang de jeugd veel te weinig weet over de Tweede Wereldoorlog - en geldt voor de meesten - moet men erg voorzichtig zijn met nazi-symbolen. Voor je het weet, worden het hang- of aanbiddingsplaatsen.”

krokodil1926 vindt dan ook dat de Muur van Mussert tegen de vlakte moet. Neerhalen, slopen, uitwissen dat ding: „De muur herinnert veel mensen steeds aan WOII. Ik heb veel Joden zien afvoeren als kind in Den Haag. Er werden ook mensen neergeschoten die zich verzetten tegen de Duitsers. Dat is mijn herinnering aan de oorlog.”

"Als je al bang bent voor een boek, moet je meteen ook maar alle religieuze boeken verbieden"

Ide 100 zegt: „Alles wat ook maar ruikt naar slavernij en dergelijke wordt onder een vergrootglas gelegd en dan de laatste getuigen/slachtoffers van de ellende van de Tweede Wereldoorlog die nog in leven zijn gewoon negeren? De Coentunnel mag niet en Mein Kampf dan wel?” sollet395 zegt ook: „Als je al bang bent voor een boek, moet je meteen ook maar alle religieuze boeken verbieden.”

Die vermeende dubbele moraal zit ook Klaas Jan dwars: „Op zich prima, net zoals de Koran en de Bijbel. Waarom dit soort boeken waarin allerlei vraagtekens, onwaarheden, onduidelijkheden en wreedheden staan, verbieden? Deze zogenaamde heilige boeken zijn toch ook? Voor bepaalde personen opruiend en zeer gevaarlijk voor de wereld waar we nu in leven? Verbieden maakt nieuwsgierig, een verplicht waarschuwend modern voorwoord voor dergelijke schriften is wel op zijn plaats!”

Onder die laatste voorwaarde kan het gewoon, vindt ook Jan van den Heuvel: „Ik zou het eens zijn met Ronnie (Eisenmann, red.) als het ging om een onbewerkte versie van Mein Kampf. Nu is de versie echter voorzien van kanttekeningen, net zoals Werner Maser in Duitsland al eerder op magistrale wijze heeft gedaan.”

Er zijn meerdere redenen aan te voeren om Mein Kampf wel toe te laten in de schappen. Bijvoorbeeld omdat we moeten leren van de fouten van toen. En omdat dat het beste gaat als we de nazi-praktijken ontleden. „Absoluut het bestuderen waard en daarnaast een waarschuwing tegen elke vorm van dictatuur; zowel politiek als religieus!”, zegt AnthonyR.

"Ik trek mijn eigen conclusies wel uit dit boek"

Mijngulden.terug vindt dat je de geschiedenis niet kunt wegmoffelen, ook de minder frisse jaren niet: „Ten eerste is het betuttelend; het gaat er vanuit dat mensen niet slim genoeg zijn om door deze verziekte ideologie heen te kijken. Dat ergert me. Ten tweede helpt het zichtbaar maken van dit duistere deel van de geschiedenis met verwerken, en met het besef dat dit nooit meer mag gebeuren.”

En dan is er nog het vraagstuk: is verbieden van Mein Kampf censuur? CIDI-baas Ronnie Eisenmann ziet Mein Kampf graag op de lijst van verboden boeken, maar daarin vindt hij weinig medestanders. „De arrogantie ten top van Ron Eisenman. Hij beslist en bepaalt wat mensen wel en niet mogen lezen in Nederland? Ik trek mijn eigen conclusies wel uit dit boek”, zegt Peter Z.

Doc Damage heeft minder woorden nodig voor dit principe: „Ik ben principieel tegen het verbieden van meningen en uitingen. En dat houdt ook in dat ik tegen het verbieden ben van abjecte en ongewenste meningen en/of uitingen.” Of, nog kernachter: „Censuur is altijd fout!”, volgens Echtniet.

Linksom of rechtsom, het zou natuurlijk triest zijn als we nog niets hebben geleerd van de verschrikkingen van ruim 70 jaar geleden. Dat vindt ook Axel Terpstra, die vandaag het laatste woord krijgt: „Dit moet ons helemaal niet meer bezighouden... In een Europa van welvaart, voorspoed en geluk voor iedereen moeten we dit toch voorgoed achter ons kunnen laten? We moeten toch hebben geleerd dat geen enkele bevolkingsgroep een andere mag overheersen of domineren?”