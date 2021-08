Premium Het beste van De Telegraaf

’In randstad nog niet best, ziekenhuizen echt nog vol’ Daling coronabesmettingen stagneert: ’We staan er slechter voor dan vorig jaar’

Door Niels Kalkman

,De daling stagneert een beetje’’, zegt Yorick Bleijenberg. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een spannende week op coronagebied. Want hoewel de cijfers de goede kant opgaan, staan we er ondanks vaccinaties een stuk minder goed voor dan vorig jaar in deze tijd en stagneert de daling een beetje. En dan moeten er ook nog eens knopen worden doorgehakt, over bijvoorbeeld de Formule 1 in Zandvoort.