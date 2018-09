Harbers gezwicht voor druk coalitiepartners

Staatssecretaris Mark Harbers Ⓒ Foto: ANP

Den Haag - Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) is in de zaak van Lili en Howick gezwicht voor druk van coalitiepartners D66 en ChristenUnie. De partijen geven aan dat ze een ’streep’ hebben getrokken en er vandaag bij de VVD-bewindsman op hebben gestaan af te zien van de uitzetting naar Armenië. Met succes. De kinderen mogen toch in Nederland blijven.