Bloedige terreuraanval op stad in Nigeria

De getuigen vertelden dat de terroristen militaire uniformen droegen en de stad binnenreden op motoren en pick-uptrucks. Ze schoten met zware wapens op Nigeriaanse soldaten maar ook op onschuldige burgers die er niet snel genoeg vandoor gingen.

Duizenden inwoners zijn volgens de zegslieden opnieuw op de vlucht geslagen. Dat deden ze al eerder uit angst voor het schrikbewind dat de terreurorganisaties Boko Haram en IS al jaren uitoefent in de streek. De regering gaf de ontheemden in juni opdracht terug te keren naar Gudumbali. Weigeraars zouden geen voedsel of andere hulp meer krijgen.