Ambassadeur in Marokko op het matje

Steen des aanstoots is voor Marokko een brief die minister Blok (Buitenlandse Zaken) afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde over de gevangenisstraffen voor de betogers in het Rifgebied die in opstand kwamen tegen werkloosheid en corruptie. Volgens mensenrechtenorganisaties worden de gevangenen slecht behandeld. „Deze berichten zijn zorgelijk”, schrijft Blok.

Buitenlandse Zaken bevestigt dat de ambassadeur ’een goed gesprek’ heeft gehad op het Marokkaanse ministerie. „Daarbij is het standpunt van het Nederlandse kabinet over de Rif overgebracht, zoals verwoord in de Kamerbrief van 5 september.”

In totaal zijn in de Rif zo’n 800 mensen gearresteerd die in verband zouden staan met de protesten. De helft van hen is inmiddels veroordeeld. Ze kregen gevangenisstraffen variërend van 1 tot 20 jaar. In juni zei Blok al in de Kamer dat de straffen hem ’aan de hoge kant’ leken. Ook toen moest onze ambassadeur in Rabat op het matje komen. Nederland is het enige EU-land dat zich over de hoogte van de straffen in het Rifgebied heeft uitgesproken.

Tussen Den Haag en Rabat speelde afgelopen jaar ook nog een andere kwestie, over de Nederlands-Marokkaanse activist en verdachte drugshandelaar Saïd C. Omdat Nederland niet wilde meewerken aan diens uitlevering, haalde Marokko zijn ambassadeur terug uit Den Haag. Toen Nederland na garanties - C. mag zijn straf in Nederland uitzitten - toch beloofde uit te leveren, stuurde Rabat z’n vertegenwoordiger weer terug naar Den Haag. De daadwerkelijke uitlevering van Saïd C., die ook politiek actief was voor het Rif-gebied, heeft nog niet plaatsgevonden.

Op de achtergrond zeurt steevast ook de stroeve houding van Marokko bij het terugnemen van onderdanen die Nederland wil uitzetten.