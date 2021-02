Woonzorgcentrum Delfzijl moet coronavaccins weggooien door kapotte koelkast

Donderdagavond ontdekte personeel van het woonzorgcentrum het defect. De vaccins werden onvoldoende gekoeld, waardoor niet meer gegarandeerd kon worden dat ze nog goed werkten. In overleg met het RIVM werd besloten de vaccins weg te gooien.

Hoeveel vaccins precies verloren zijn gegaan, wil bestuurder Geke Blokzijl van Noorderzorg niet zeggen. Wel gaat het om een ’aanzienlijk aantal.’ Een deel van de bewoners van het woonzorgcentrum zou vrijdag hun eerste vaccinatie tegen corona toegediend krijgen, maar zij moeten nu wachten tot een nieuwe voorraad binnen is. In totaal telt de locatie zo’n 120 woningen voor alleenstaanden en echtparen.

Spoedbestelling

Om ervoor te zorgen dat het vaccineren niet teveel vertraging oploopt, heeft Noorderzorg een spoedbestelling geplaatst bij het RIVM. „We hopen dat we de eerste prik volgende week alsnog kunnen zetten”, zegt Blokzijl.

Overigens is het niet de eerste tegenslag waar de zorginstelling deze week tegenaan loopt. Zondag knapte een waterleiding, waardoor het zorgtehuis uren zonder verwarming zat. De problemen met de koelkast staan daar los van, zegt Blokzijl. Dat alle pech tegelijk komt, is volgens haar toeval: „Het is de wet van Murphy.”