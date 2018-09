Liquidatie in Eindhoven

Getuigen hoorden, volgens Omroep Brabant, meerdere schoten en zagen de dader weglopen de wijk Vlokhoven in.

De politie vraagt omwonenden of ze iets gezien hebben. Het gaat vermoedelijk om één dader.

Volgens de politie is de schutter een man met een Turks/Marokkaans uiterlijk. Hij is ongeveer 50 jaar en heeft een gezet postuur. Hij is 1.65 meter lang, heeft zwart/grijs haar en een snor. De dader had een tas bij zich.