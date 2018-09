Italië wijst Oostenrijks plan Zuid-Tirol af

ROME - De Italiaanse regering wijst het plan van Oostenrijk de bevolking van Zuid-Tirol de Oostenrijkse nationaliteit aan te bieden ten stelligste af. Ze heeft vernomen dat Wenen aan een wetstekst werkt die het mogelijk maakt de inwoners van de provincie Alto Adige, ongeacht of ze Duits of Italiaans spreken, een Oostenrijks paspoort te geven. „Dat initiatief is misplaatst wegens de onrust stichtende werking die er mogelijk vanuit gaat”, aldus Rome in een reactie.