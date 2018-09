Hond Herba gruwelijk gedood

Westhoek - Hans en Jantiena IJnsen uit het Friese Westhoek snappen er helemaal niets van. Nadat hun Oudduitse herder Herba eerder deze week verdween, is hij vrijdag teruggevonden met een doorgesneden keel. „Gedumpt op een aardappelveld, twee kilometer van ons huis. Je kunt dit niet bevatten. Het is echt onvoorstelbaar”, zegt Hans. „Hoe krijg je het in je botte hersens om een hond op deze manier te pakken. Ik kan er met mijn verstand niet bij.”