Fransen eisen actie tegen klimaatverandering

Volgens de politie waren er in het centrum van Parijs 18.500 mensen op de been. De organisatie van de ’Mars voor het Klimaat’ in de hoofdstad sprak echter van 50.000 deelnemers. Ze droegen spandoeken en borden met onder meer de tekst ’Planeet in Gevaar’ en ’Als niet jij, wie dan wel?’

Er waren manifestaties in 47 steden, waaronder Marseille, Straatsburg en Toulouse, met in totaal naar schatting 115.000 betogers. In de krant Libération riepen 700 Franse wetenschappers de regering zaterdag op in actie te komen. „De symptomen van de klimaatverandering stapelen zich steeds verder op. Toch wordt er niets wezenlijks gedaan tegen de opwarming van de aarde.”