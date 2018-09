Bejaard stel komt om bij brand in caravan

Het ongeval gebeurde rond 03.00 uur op camping De Achterste Hoef in de Brabantse gemeente Bladel.

De hulpdiensten konden eenmaal ter plaatse alleen nog maar blussen. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een technisch mankement, meldt de politie.

Goed onderhouden

Het echtpaar stond op een veld achter op de camping waar de gasten elkaar al vele jaren kennen, zo meldt het Brabants Dagblad. Ze zouden er al vijftien jaar komen. Volgens buren had het stel de caravan prima onderhouden en zouden ze de nieuwste gasflessen hebben. Het echtpaar zou ook niet roken. De vrouw zou maandag aanstaande 71 worden.

De campingasten op dat veldje, ongeveer 35 personen, zijn opgevangen door de politie en medewerkers van de camping in de kantine.

