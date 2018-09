Automobiliste rijdt door na dodelijke aanrijding

Volgens de politie reed de auto na het ongeval door en botste tegen een woning en raakte twee auto's.

Agenten vonden de zwaarbeschadigde auto enkele honderden meters van de plek van het ongeval.

Een 43-jarige vrouw werd aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk en doorrijden. Ze was slechts lichtgewond in haar gezicht.

