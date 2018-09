’Ik had verwacht dat het groener was’

Een luchtfoto van natuurgebied de Marker Wadden. Het eerste en tevens grootste eiland ging gisteren open. Ⓒ Foto ANP

LELYSTAD - Het oogt nog een beetje als een zandafgraving of als een surrealistisch decor van een film, maar het is het nieuwste stukje waddengebied in Nederland. En dat is sinds dit weekend open voor publiek.