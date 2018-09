Kim laat langeafstandsraketten thuis

De parade werd gadegeslagen door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Volgens buitenlandse media zijn tijdens de optocht geen langeafstandsraketten getoond. Tests met deze intercontinentale raketten, die mogelijk het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken, waren onder meer de reden dat de gespannen relatie tussen de VS en Noord-Korea vorig jaar verder verslechterde.

Beide landen hebben wel weer toenadering gezocht, al lijken de gesprekken over denuclearisatie muurvast te zitten.

Noord-Korea ontstond op 9 september 1948. Op dat moment was Korea al drie jaar opgesplitst in een zuidelijke en noordelijke helft nadat de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog was beëindigd.

