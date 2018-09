Betalen met mobiel in ov

Afgelopen voorjaar mislukte een proef met de ‘ov-chip Mobiel’, omdat het technisch veel te complex bleek om de bestaande ov-chipkaart op het mobieltje landelijk uit te rollen. Ⓒ Foto: ANP XTRA

GOUDA - Arriva-reizigers testen vanaf eind deze maand inchecken en betalen met de mobiele telefoon. Dat gebeurt op een ov-lijn in Gouda in de allereerste ’blockchain-bussen’ ter wereld. Zij kunnen gratis een nieuwe app downloaden. Een chipkaart is niet nodig, reizen kan anoniem.