Rijk stel oogst sperma voor kunstmatige kleinzoon

De 26-jarige jongen overleed door een ernstig motorongeluk. Zijn vader en moeder besloten toen in het diepste geheim twee dagen na zijn dood sperma af te tappen. Dat werd ingevroren geëxporteerd naar Amerika.

Via ivf en genderselectie technieken is daar uiteindelijk een reageerbuiskleinzoon uit geboren. Het jongetje zou nu drie jaar oud zijn en weer in Engeland bij zijn opa en oma wonen, zo schrijft de Daily Mail.

Ethisch verantwoord

In Engeland is nu een flink debat ontstaan over de vraag of dit wel ethisch verantwoord was. De niet getrouwde zoon zou ook nooit toestemming hebben gegeven voor het aftappen van zijn sperma. Daarom is het nu de vraag of de ouders niet vervolgd kunnen worden. Genderselectie is in Engeland, maar ook in ons land, verboden.

De ivf-arts dokter David Smotrich zegt in de Mail dat het volgens hem ’extreem rijke’ echtpaar ’op een hele tragische manier hun zoon was kwijtgeraakt. Ze wilden heel graag een erfgenaam. Het was een voorrecht ze te kunnen helpen’, aldus de 55-jarige IVF-pionier.

72 uur na de dood

De jongeman werd pas twee dagen na het tragische ongeval dood gevonden. Volgens de Mail kan sperma tot 72 uur na de dood van iemand in principe nog ’leven’.

De ivf-arts zegt dat hij de afgelopen vijf jaar al vijf nabestaanden op eenzelfde manier aan een baby heeft geholpen.