Geëmigreerd naar Duitsland: ‘Alsof we hier non-stop op vakantie zijn’

Essma verhuisde vier jaar geleden van Berkel en Rodenrijs naar Frankfurt. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen (6 en 2) en geeft Nederlandse les.

Mijn man... ,,Kreeg een gouden kans om voor een grote internationale bank in Frankfurt te werken. Toen Chris belde dat hij het was geworden, was ik oprecht heel blij voor hem. Totdat ik besefte dat we dan moesten verhuizen. Spannend maar ook verdrietig.

Ik moest mijn baan als lerares opzeggen en mijn familie achterlaten. In het begin heb ik het moeilijk gehad. Ik ging direct solliciteren, maar werd vaak afgewezen. In Nederland kun je met een pabo-diploma aan de slag op de kinderopvang, hier heb je aanvullende certificaten nodig.”

Het meest wennen... “Was de taal. Ik dacht dat ik mijn schoolduits alleen maar hoefde af te stoffen, maar het is best een lastige taal met al die naamvallen. Ik voelde me voor gek staan als ik iets verkeerds zei, maar op een dag besloot ik die onzekerheid aan de wilgen te hangen en al stuntelend deelgenoot van de maatschappij te worden.

Dan vroeg ik in een kledingwinkel naar mijn maat of in de supermarkt naar de groenten. Heel basale dingen, maar zo kreeg ik het onder de knie. De mensen hier zijn heel vriendelijk: in winkels word je altijd hartelijk begroet.”

Door te gaan hardlopen... “Zag ik hoe het leven in Frankfurt eraan toegaat. Ik kreeg weer vertrouwen in mezelf en liep zelfs de halve marathon van Berlijn! Dat lopen door de stad was echt een keerpunt, daarna kwam alles in een stijgende lijn.”

Heel fijn in Frankfurt... “Vind ik de ruimte. In Nederland kijk je zo in de tuin van de buurman, hier is alles ruimtelijk en groen. We hebben een fijne, grote tuin, en op loopafstand zijn er bossen en parken. Het is eigenlijk alsof we non-stop op vakantie zijn.

In onze vrije tijd gaan we vaak naar het Holzhausenpark. De kinderen kunnen er lekker rondrennen, terwijl de ouders socializen. We gaan ook vaak naar de Main-rivier en naar de Palmengarten: een serene plek in deze drukke metropool. En dan heb je nog de Opel Zoo, een dierentuin in de heuvels van het Taunusgebergte, waar de kinderen pony kunnen rijden.”

Mijn favoriete Duitse gerecht... “Is Schupfnudel: gebakken, smalle, langwerpige aardappelkroketjes. En in Caféhaus Siesmayer heb je de heerlijkste apfelstrudel en de lekkerste koffie. Grüne Sosse vind ik ook erg lekker: een frisse saus op basis van yoghurt en zeven kruiden... typisch Frankfurts. We eten Grüne Sosse met aardappelen en een gekookt ei.”

Ons zoontje... “Is hier geboren. Voor Aiden en zijn zus Ophelia is Duitsland echt hun thuis, de oudste heeft veel vriendjes en vriendinnetjes. Ik heb ook vriendschappen opgebouwd en geef inmiddels Nederlandse les.

Mijn man heeft een contract voor onbepaalde tijd gekregen, dus we blijven hier nog wel even. Ik heb mijn draai gevonden en ben hier gelukkig. En trots op hoe we het allemaal hebben gedaan!”

