Vertrouwen in Pechtold zakt verder weg

Klaas Dijkhoff (VVD) geniet het meeste vertrouwen, gevolgd door Lilian Marijnissen (SP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

Van alle fractievoorzitters scoort Pechtold het laagst (6,1) bij zijn achterban. Vermoedelijk hebben de verhalen over zijn privéleven een rol gespeeld. Pechtold had een affaire met D66-raadslid Anne Lok (36) uit Meppel, die in Privé deze week exclusief haar kant van het verhaal vertelde. De meeste andere fractievoorzitters scoren bij hun eigen kiezers tussen de 7 en 8.

De peiling is gehouden voordat bekend werd dat de twee Armeense kinderen Lili en Howick in Nederland mogen blijven. Over die beslissing van staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Justitie en Veiligheid) en de weg daarnaartoe was in politiek Den Haag veel te doen.

In de peilingen zakt D66 een zetel, van 12 naar 11. De VVD gaat twee zetels naar beneden en eindigt op 27. Groenlinks wint een zetel en is met 17 de tweede partij van Nederland. Gedeeld nummer drie staan Forum Democratie en PVV met elk zestien virtuele zetels.

