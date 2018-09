Jongen achter Trump moest weg

Op de beelden uit Billings Montana is de 17-jarige Tyler te zien die duidelijk aan zijn gezichtsuitdrukkingen laat zien dat hij het soms niet eens is met de president.

Er loopt dan iemand op de jongen met het ruitjesoverhemd af en vraagt hem weg te gaan. Zij gaat dan op zijn plaats staan. Ook twee vrienden van de jongen moeten weg van de beveiliging.

Achteraf zegt Tyler dat het ’geen protestactie was. Het was een mooie gelegenheid om de president eens te zien. Normaal zie je alleen enthousiaste mensen klappen achter hem. Ik wilde een eerlijke reactie geven. Ik was het ook op een aantal punten eens met hem, en toen klapte ik’, zegt hij tegen CNN, de zender die altijd zeer kritisch is over Trump.