Broekers zwaait af als voorzitter Eerste Kamer

De 71-jarige juriste had zelf wel door gewild, „omdat er net een nieuwe griffier is die zich nog moet inwerken en vanwege de verhuizing” die door de verbouwing van het parlement aanstaande is.

De vertrekkend voorzitter maakt zich zorgen over het teruglopend aantal juristen in de Senaat. „Partijen moeten ervoor zorgen dat ze een paar goede juristen in huis hebben, zij kunnen het beste de wetgeving controleren, want zij zijn daar het beste in getraind.”

Ook dat veel Eerste Kamerleden het woord voeren over sectoren waarin zij betaalde bijbanen hebben, aan het licht gebracht door de onderzoeksjournalisten van Follow the Money, zit Broekers dwars. Ze vindt „in principe dat ze dat niet zouden moeten doen”, ook al is dat uiteindelijk aan hun fracties. Senatoren zouden ook „zelf moeten zeggen: ik doe dit niet, want ik heb daar te veel bindingen mee”, stelt de voorzitter. Maar spreken van een ’bananenrepubliek’ is „stemmingmakerij.”

Broekers zit sinds 2001 in de Eerste Kamer. Ze hield zich daar vooral bezig met de onderwerpen justitie en veiligheid. Sinds 2013 is ze voorzitter. Eerder meldde NRC dat partijgenoot en mede-senator Annemarie Jorritsma zich zou warmlopen om de wat eigenzinnige Broekers op te volgen.

De VVD zegt Broekers „ontzettend dankbaar” te zijn. „Ze heeft zich natuurlijk al die jaren keihard ingezet.” Maar langer aanblijven was „niet aan de orde”, want „zo zijn onze regels.”