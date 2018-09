Bruiloftsgasten terroriseren Bergen op Zoom

Nadat de stoet Bergen op Zoom op zijn kop had gezet, reden de honderd auto’s keihard over de A58. Ook van automobilisten die op de snelweg reden kwamen meldingen binnen over zeer gevaarlijke situaties. Auto’s haalden in over de vluchtstrook en remden uit het niets.

Agenten besloten voor de stoet te gaan rijden in de hoop de betrokken automobilisten tot een wat rustiger tempo te kunnen manen. Door zwaailichten en sirenes aan te zetten, wist de politie de snelheid van de stoet iets naar beneden te krijgen. Ter hoogte van de Wouwse Tol vond een van de bestuurders het nodig om een flinke prop gas te geven en er met een snelheid van tegen de 200 km/u vandoor te gaan.

Bij de afrit Roosendaal/De Stok is de 25-jarige man uit Bergen op Zoom opgevangen door agenten. Het voertuig is in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden. Ook is het rijbewijs van de wegpiraat ingenomen.

De in beslag genomen auto bleek eigendom te zijn van een verhuurbedrijf.