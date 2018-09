Opnieuw asielzoekers verdacht van moord in Duitsland

Drie Afghanen zouden ruzie hebben gemaakt over een Duitse vrouw. De vraag was van wie ze zwanger was. Er kwamen twee Duitsers tussenbeide bij de ruzie waarna zij werden aangevallen. Eén van hen raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis aan een hersenbloeding, zo melden Duitse media.

Volgens Die Welt zou het slachtoffer een broer hebben die bekend staat als rechts-extremist.

In Chemnitz braken afgelopen week rellen na de moord op een 35-jarige Duitser. Hij werd doodgestoken door twee asielzoekers. Duizenden mensen demonstreerden dagenlang tegen het in hun ogen falende asielbeleid in het land. Die Welt schrijft dat nu gevreesd wordt voor rellen in Köthen

Bekijk ook: Duitsland worstelt met vluchtelingen

Bekijk ook: Duizenden betogers de straat op in Chemnitz

De week daarvoor stak een Afghaanse asielzoeker uit Duitsland in Amsterdam twee Amerikanen neer.