Lafeber mist KLM Open

Lafeber kampt met rugklachten. „Ik had graag willen spelen, maar mijn rug staat het niet toe. Het hele jaar heb ik er al last van. Rust is op dit moment de enige manier om deze blessure te laten herstellen. Het seizoen is voorbij”, aldus de winnaar van het KLM Open in 2003.

European Tour

Lafeber liet vervolgens weten dat hij zich nu focust op de Qualifying School van de European Tour. „Dat is in november en een doel dat te halen is”, aldus de 43-jarige Lafeber, die in zijn hoedanigheid als golfbondscoach wel present zal zijn tijdens het KLM Open op de The Dutch in Spijk.

„Het is in ieder geval een goede mogelijkheid om wat Nederlandse spelers te volgen.”