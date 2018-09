Toerist zwaargewond na mes-aanval Mallorca

Het slachtoffer is zeker zes keer gestoken. Ⓒ Google Maps

Magaluf - Een Schotse 31-jarige toerist ligt zwaargewond in het ziekenhuis, nadat hij in de nacht van zaterdag of zondag werd aangevallen met een mes op het Spaanse vakantie eiland Mallorca. Het slachtoffer werd in totaal zes keer gestoken. De lokale politie is een klopjacht gestart naar de vier verdachten.