Nederlander plots trotse eigenaar Britse boekwinkel

De winnaar van de loterij blijkt nu de Nederlandde Ceisjan van Heerden te zijn. Zo meldt BBC. Ceisjan is een vaste klant van de boekwinkel en was geschokt toen hij hoorde dat hij had gewonnen. „Het was zo bizar. Ik moest even gaan zitten om het te kunnen beseffen”, aldus de nieuwe eigenaar van de winkel.

Ceisjan hoorde via een sms’je dat hij de loterij had gewonnen. Hij heeft zijn baan opgezegd en gaat samen met een IJslandse vriend de boekwinkel runnen.