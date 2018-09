Haar blik betekende maar één ding: Foute boel

Ze keek me met grote ogen aan. Het Duitse nichtje van mijn vrouw had overduidelijk nog nooit eerder iemand ontmoet met zo’n gigantische ‘carbon footprint’ als ik. Om eerlijk te zijn wist ik aanvankelijk niet eens waar ze het precies over had.

Leed

Toen ze vertelde dat ze uit principe nooit vloog, dacht ik eigenlijk dat ze vliegangst had. Vol medeleven zei ik dat ik vliegen ook uiterst oncomfortabel vond. En vervolgens somde ik, vol zelfmedelijden, al het leed op dat ik tijdens mijn recente vluchten had moeten doorstaan. Dat was nogal een waslijst.

Toen ik daarop meldde dat ik, mocht ik ooit de loterij winnen, direct een privéjet aan zou schaffen, trok ze een héél vies gezicht. Deze familiereünie zou een lange zit gaan worden.

Ik keek vragend naar haar moeder. De Duitse halfzus van mijn vrouw lijkt als twee druppels water op mijn wederhelft. Die blik herkende ik uit duizenden. Foute boel. ,,In Deutschland zijn veel mensen milieubewust bezig,” zei ze met haar Prins Bernhard-accent.

Lees ook op VROUW.nl: Praat mee: Sperma van overleden man gebruiken om alsnog kind te verwekken

Sehr serieus

,,De opwarming van de aarde nemen wij sehr serieus,” legde mijn schoonzus uit. Nu was het mijn beurt om verwonderd te kijken. Ik wilde net gaan zeggen dat het onze planeet volgens mij echt niks kan schelen hoe warm hij is, toen mijn vrouw mijn arm vastpakte. “Ander onderwerp!” siste ze.

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Waar moest ik het dan in godsnaam over hebben? Voetbal? Het beleid van Angela Merkel? Ik wist het echt niet. En dus zei ik maar niks.

Lees ook op VROUW.nl: Karin (50) uit Ik vertrek: ‘De golfbaan is er, nu nog de horecavergunning’

‘Auto rijden kan echt niet meer’

Het nichtje van mijn vrouw vertelde dat ze, eveneens uit principe, absoluut geen rijbewijs wilde halen. En dat heel veel van haar vrienden in Bremen er precies zo over dachten.

,,Iedereen die een beetje grün besef heeft, neemt toch het openbaar vervoer of de fiets?” stelde ze. “Autorijden kan gewoon echt niet meer.” Ik zat met een beleefd glimlachje begripvol te knikken. Blij dat ik even uit het vizier van de Milieu Polizei was.

En toen kwam mijn schoonvader de kamer binnen. Opgewekt zei hij: “Trouwens, Wouter heeft net een nieuwe auto gekocht. Een heel snelle Duitse.”

Lees ook op VROUW.nl: 'Luna (19) kan me van alles leren, de vraag is echter of ik dat wil'