'Luna (19) kan me van alles leren, de vraag is echter of ik dat wil'

,,Ik dacht dat je boos was." Ze krabbelt in haar nek. Dat doet ze wel vaker als ze aan het woord is. ,,Hoezo?" vraag ik. ,,Gewoon, omdat je een punt gebruikte." Luna, de stagiaire op mijn andere werk waar ik eindredactie doe, heeft me verkeerd begrepen. Via WhatsApp welteverstaan. ,,Een zin eindigt met een punt", zeg ik sarcastisch.

Mierenneuker

Van alle collega’s ben ik de officiële mierenneuker. Dat is een pre voor de eindredactie. Het gebrek aan interpunctie bij de twintigers is om te huilen. "Als ik mijn vrienden appjes stuur, gebruik ik alleen een punt als ik boos ben. Dat is heftiger dan een uitroepteken", verklaart Luna. Weer wat geleerd: een punt kan in de hedendaagse communicatie dus dodelijk zijn.

Luna hoort tot de generatie Z, een generatie die niet voor niets aan het einde van het alfabet zit. Het zijn Digital Natives die 24-7 informatie vergaren en taal slechts als tool zien. Waar ik vroeger Speak & Spell speelde en Achterwerk in de kast het toppunt van televisie was, switcht generatie Z in een split second tussen vloggers en favoriete YouTube-kanalen.

Generatiekloof

Een generatiekloof hoort erbij. Tussen mijn ouders en mij zat er ook een. Het was toch even schrikken toen Puck, die ook onder Z valt, laatst opbiechtte: ,,Ik wil op mijn 20e in Amerika wonen en vloggen, net als MeisjeDjamila." Hoe wil ze dan net als Djamila - die trouwens met haar 26 jaar een stuk ouder is dan ze lijkt - later de oversteek maken?

,,Dat lukt heus wel." Weet ze zeker dat ze op haar 20e nog bezig wil zijn met challenges? Dat duizenden volgers kijken hoe je Oreo’s ontleedt en glitterslijm test? Ja, dat wil ze. Ik hoop dat ze uiteindelijk maar één iemand volgt: zichzelf. ,,Ja duh, omdat je mijn moeder bent!" zegt ze dan.

Musical.ly

Tegenwoordig kan ik op mijn inspirerende teksten ook een stel rollende ogen als antwoord krijgen. Het liefst zit Puck op haar slaapkamer met de iPad hoog op de kast, oefenend voor de coolste musical.ly-clip ever.

Dit jonge deel van generatie Z snap ik, maar de belevingswereld van een 19-jarige als Luna is een heel andere, nog te ontdekken planeet. ,,Een punt hoort als afsluiting na een zin. Dat is al eeuwen zo." Je kunt het ze niet vaak genoeg zeggen, vind ik.

Straattaal

Luna lacht. Ze is eigengereid, stoer, overtuigd en toch verlegen. Ik heb een zwak voor haar. ,,Wij husselen talen door elkaar en verkorten alles. Fa’ka is: 'Hé, hoe gaat het?'" FAKA, serieus?! Luna kan me van alles leren, de vraag is echter of ik dat wil. Straattaal is van de straat. Taal en interpunctie zijn heilig en op dat gebied sta ik niet echt open voor verandering, merk ik.

,,O ja! We draaien de woorden ook om. Praten is bijvoorbeeld tarpen." Ik lach hard en cynisch, zoals wij, de patatgeneratie-veertig-plussers, dat goed kunnen. ,,Dan zou het netarp zijn, toch?" Ze kijkt me verbaasd aan. ,,Ja, kom op zeg. Wel consequent zijn!" Luna haalt haar schouders op. "Daar kan ik toch niks aan doen. Je zegt het gewoon zo."

Ik weet niet of de Z nog lang blijft, maar dat we straks weer bij het begin van het alfabet beland zijn, is een hele opluchting.

