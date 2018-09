Vrienden spuiten huis pasgetrouwd stel knalroze

Het prachtige prinsessenhuis van het pasgetrouwde stel. Ⓒ GinoPress B.V.

Velddriel - Die hadden ze niet zien aankomen. Toen een pasgetrouwd stel terugkwam van hun huwelijksdag, zullen ze voor een flinke verrassing hebben gestaan. De voorgevel van hun woning in Velddriel was door familie en vrienden overgespoten in een nieuwe kleur. Knalroze!