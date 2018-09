Kim: Noord-Korea houdt zich aan deal met VS

Parlementsvoorzitter Li Zhanshu woonde zondag in Pyongyang de festiviteiten bij voor de zeventigste verjaardag van de Democratische Volksrepubliek, die zich zegt te concentreren op economische ontwikkeling. Hij kreeg van Kim te horen dat Noord-Korea hoopt dat ook de VS de afspraken nakomt.

Kim sprak in juni met president Donald Trump af „te werken aan de volledige ontmanteling van nucleaire wapens op het Koreaans schiereiland”, maar de onderhandelingen lijken sindsdien gestagneerd. Beide partijen maken elkaar verwijten over het gebrek aan vooruitgang. Kim overlegt later deze maand met zijn Zuid-Koreaanse ambtsgenoot Moon Jae-in en heeft Trump een brief geschreven, wat volgens de Amerikanen een positief teken is.